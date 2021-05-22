Участок трассы, соединяющий Красноярский край и Туву, перекрыли из-за сильного снега

Движение по заснеженной трассе может быть опасно для жизни Фото: Мария ЛЕНЦ

Трасса Р-257, соединяющая Красноярский край, Хакасию и Туву, частично перекрыта из-за сильного снега и гололедицы. Как сообщают в МЧС, движение на участке автодороги с 599 по 625 километр (Буйбинский перевал) может быть опасно.

Известно, что на данном участке загородной трассы выпало довольно большое количество снега для мая – от 10 до 15 сантиметров. Также асфальт покрыт льдом, что добавляет опасности во время движения по дороге.

По информации спасателей, дорогу перекрыли вечером 21 мая для беспрепятственной работы снегоуборочной технике, но жителей трёх регионов всё равно просят быть осторожными и пока не планировать поездки по данной трассе, дабы избежать возможных ДТП и прочих неприятностей.