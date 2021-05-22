Житель Лесосибирска, хранивший в гараже около 12 000 пачек сигарет, пойдет за это под суд

Общая сумма ущерба составила более 1,3 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Лесосибирске задержали мужчину, хранившего в арендованном гараже около 12 000 пачек сигарет. Все они были без соответствующих маркировок. Как сообщают в МВД, предприниматель продавал их в небольшие магазины и просто местным жителям Лесосибирска и Енисейска, что делать строжайше запрещено.

Сигаретный бизнесмен был задержан, во время обысков у него нашли около 25 коробок с запечатанными пачками сигарет без маркировки. Общая сумма материального ущерба составила более 1,3 миллиона рублей.

Следователи выяснили, что продажей незаконных сигарет лесосибирец занимается с 2020 года. В его отношении завели уголовное дело по статье «Приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит до 6 лет лишения свободы. Расследование продолжается.