Житель Тувы бросил окурок и сжег леса на миллион рублей

В Туве из-за окурка сигареты сгорело леса на миллион рублей. Фото: ГУ МЧС России по Республике Тыва

Житель Дзун-Хемчикского района Тувы сжег леса почти на миллион рублей. Если точнее – сумма иска, который выставил ему суд, составила 980 492,40 рублей, которые он должен будет перечислить в счет возмещения вреда, причиненного лесному фонду России.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе тувинской прокуратуры, гражданин находился в лесном массиве в границах Чаданского лесничества. Курил (несмотря на строжайших запрет, действующий в Туве в этот период). Непотушенную сигарету бросил на землю, от нее загорелась сухая трава и далее начался лесной пожар. Уничтожено или повреждено 1072 кубических метров древесины.

В добровольном порядке гражданин сумму ущерба выплачивать, видимо, не собирается. Поэтому решение суда направлено для принудительного исполнения в службу судебных приставов. Однако помимо денег виновнику лесного пожара назначено и наказание – 300 часов обязательных работ.

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