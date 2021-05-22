В Красноярском крае мать вложила материнский капитал в аварийную квартиру Фото: Мария ЛЕНЦ

В одном из городов Красноярского края, в каком именно, не уточняется, мать двоих детей вложила средства материнского капитала в улучшение жилищных условий своей семьи. И приобрела квартиру. Правда, радовалась она этому преждевременно. Потому что через пять лет женщина узнала, что дом давно был признан аварийным – она получила уведомление о его сносе.

Разумеется, местная администрация предложила ей компенсацию. Но какую! В размере той суммы, за которую женщина покупала квартиру 5 лет назад. То есть без учета инфляции и роста цен на недвижимость. То есть, по мнению властей, это было справедливо. А то, что на эти деньги уже нельзя приобрести равноценное жилье, чиновников это не заботило.

- К разрешению ситуации подключены органы прокуратуры. По результатам проверки прокурором заявлен иск к администрации с требованием предоставить семье заявителя взамен жилья в аварийном доме другое жилое помещение, которое должно быть благоустроенным, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилью, - рассказала уполномоченная по правам ребенка в Красноярском краеи Ирина Мирошникова в своем ежегодном докладе.