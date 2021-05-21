Стартовало голосование за рисунки участников конкурса «Молочные истории»

Голосование открыто!

С 21 мая на сайте kp.ru открылось голосование за работы участников конкурса «Молочные истории». Напомним, это совместный проект медиахолдинга «Комсомольская правда» и ОАО «Молоко». Его цель – напомнить всем, а особенно подрастающему поколению, о пользе молока и молочных продуктов.

Перед участниками ставилась задача – изобразить свою молочную историю. Ребята очень постарались! Они рисовали молоко, сыр, кефир, масло, творог и Буренок. Придумывали свои сюжеты. Чего только стоит задумка Марии из Красноярска! На ее рисунке Баба Яга выпила чудесное зелье (молоко) и превратилась в прекрасную царевну.

Из Бабы Яги в красавицы! Фото: личный архив

Сейчас на сайте «Комсомолки» можно увидеть 246 замечательных рисунков. Автор каждого шедевра мечтает попасть в финал и победить. В этом могут помочь только читатели «Комсомолки». Не забывайте до 26 мая ежедневно голосовать за понравившуюся работу! Итоги подведем 27 мая.

Напоминаем, что в финал попадут 60 участников.

- 20 в Красноярском крае

- 20 в Минусинске

- 20 в Хакасии.

В каждой «двадцатке» 10 - это лидеры голосования, еще 10 - победители номинации «Выбор партнера» (этот выбор предстоит сделать редакции «Комсомолки» и ОАО «Молоко»).

Финалистам будут вручены памятные дипломы, наборы молочных продуктов от генерального партнера нашего конкурса ОАО «Молоко», а также подарки от медиахолдинга «Комсомольская правда».

Обладателям первых трех мест дополнительно подарят сертификаты в магазин «Детский мир».

31 мая состоится награждение победителей в Красноярске, со 2 по 3 июня - вручение подарков в Минусинске и Абакане.

Проголосовать за рисунки участников конкурса «Молочные истории» можно здесь.