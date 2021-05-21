Красноярская туристическая полиция открыла летний сезон работы

Фото: МВД Красноярский край

В весенне-летний период полицейские сменят судно на воздушной подушке и снегоходы на катера, велосипеды и электроциклы. Стражи порядка будут патрулировать и помогать туристам на экскурсионных и прогулочных местах, спортобъектах, а также туристических и культурных районах Красноярска и Дивногорска.

- Туристические полицейские оказывают содействие отдыхающим в решении возникающих вопросов, принимают обращения в случаях совершения правонарушений и, как и все полицейские, несут службу по охране общественного порядка, - добавили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Перед заступлением нарядов на службу начальник красноярской полиции Геннадий Березин отметил, что зиму туристическая полиция отработала очень хорошо. Впервые за несколько лет на красноярском водохранилище не погиб ни один человек. Также он вручил сержантские погоны сотрудникам туристической полиции.