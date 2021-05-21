В Красноярске состоится салют в честь присуждения звания «Город трудовой доблести» Фото: ИВАНОВА Диана

20 мая президент Владимир Путин подписал Указ о присвоении Красноярску почетного звания «Город трудовой доблести». Мэр Красноярска Сергей Еремин назвал это общей победой для всех жителей города.

В часть столь знаменательного события городские власти сообщают о проведении праздничного салюта. Он будет запущен 21 мая в 22:00 часов с площадки на острове Татышеве.

Вместе с праздничным салютом над Енисеем взлетит и салют речного фонтана, сообщает «КрасКом». 21 и 22 мая фонтан у острова Подсадный будет работать с 20:00 до 23:00 часов.

- Подсветка будет включаться одновременно с подсветкой Коммунального моста, - добавили в пресс-службе компании.

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Инициативная группа, состоявшая из активистов ветеранских организаций и волонтеров, четыре месяца собирала подписи за присвоение краевой столице звания города трудовой доблести. Усилия не прошли бесследно, и 20 мая президент подписал указ о присвоении почетного звания. (подробнее)