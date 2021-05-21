Волонтеры МТС передали помощь пострадавшим от паводка жителям Ермаковского района

В Ермаковском районе подтопило три села. Фото: vk.com/mc_zvezdnii

В Ермаковском районе Красноярского края введен режим ЧС. Уровень воды, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни продолжит подниматься. Из-за разлива рек Оя, Кебеж и Ус в районе подтопило три села, в том числе и районный центр – Ермаковское.

Волонтеры МТС передали молодежному центру «Звездный» Ермаковского района партию раскладушек, постельного белья, одеял, предметов первой необходимости и несколько тепловых пушек.

Во время паводков жителям подтопленных сел приходится покидать свои дома, устраиваться у родных, знакомых или же в пункте временного размещения, организованном в молодежном центре.

- Паводки в нашем районе не редкость. Когда к нам обратились из компании МТС с вопросом – чем они нам могут помочь в случае чрезвычайной ситуации, мы были очень рады, – рассказала Ангелина Мальцева, директор молодежного центра «Звездный». – В нашем центре действует пункт временного размещения – здесь могут разместиться жители подтопленных домов. Кроме того, у нас останавливаются спасатели МЧС. Недавно приехала группа спасателей из Абакана, краевые мчсники и наши местные. Работают сутками, в центр приезжают отдохнуть, поспать. А нам очень важно, чтобы они могли восстановить силы в комфортных условиях. Раньше у нас не было такой возможности, люди просто спали на полу на матрасах. Теперь есть все: раскладушки, одеяла, комплекты постельного белья, полотенца. Очень помогают тепловые пушки, особенно после отключения отопления – можно и согреться, и одежду просушить. Поэтому мы рады, что попали в число районов, которым МТС оказала помощь, и выражаем большую благодарность!

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