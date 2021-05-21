В Красноярске за неделю клещевым энцефалитом заболели 6 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за неделю от нападения клещей в Красноярском крае пострадали 1430 человека. В Красноярске же – 453 человека. Также, специалисты выявили 12 случаев заболевания клещевым энцефалитом в крае. В Красноярске же данную инфекцию выявили у 6 человек (15 с начала сезона). Кроме того, выявлен 1 случай заболевания боррелиозом.

С начала сезона на присасывание клещей пожаловались 3 255 жителей региона. В Красноярске с начала весны клещи покусали 1020 человек.

Продолжаются исследования клещей на инфекции. Так, за неделю 1,1% исследуемых клещей оказались энцефалитными и 42,4% – боррелизоными.

Более подробная информация на инфографике Роспотребнадзора.

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