Жительница Красноярского края обманула восемь человек на 2,2 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, жительница Норильска предлагала помощь в оформлении документов для оформления страховых выплат в связи с получением профессиональных заболеваний. Стоимость своих услуг женщина оценивала в сумму от 50 до 500 тысяч рублей.

Однако работу она выполнять не собиралась. Вместо этого аферистка оправдывалась непредвиденными обстоятельствами, либо вовсе переставала выходить на связь. Деньги же она тратила на себя.

- Кроме того, женщина под различными предлогами брала у своих знакомых в долг денежные средства, которые также не собиралась возвращать. Она сообщала, что деньги необходимы на срочную операцию супругу и лекарства. В действительности же с мужем фигурантка была в разводе, - добавила Ирина Волк.

Такая схема работала 3 года. С 2017 по 2020 год обвиняемая получила более 2,2 миллионов рублей.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Норильский городской суд Красноярского края для рассмотрения по существу, - добавили в МВД по Красноярскому краю.