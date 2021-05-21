В Красноярском крае семьи медиков, погибших от коронавируса, начали получать по 1 миллиону рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава региона Александр Усс предложил выплачивать семьям медиков, погибшим от COVID-19, по 1 миллиону рублей:

- Я понимаю, что никто и ничто не сможет восполнить родным утрату близкого человека. Жизнь бесценна. Однако хочется, чтобы семьи в таких ситуациях чувствовали поддержку. Поэтому я принял решение об учреждении дополнительной выплаты семьям врачей, отдавших жизнь в борьбе с эпидемией, - сказал губернатор.

Инициатива губернатора нашла отклик у краевого парламента. Так, в конце марта региональные власти приняли соответствующий закон. И на текущей неделе родственники погибших героев получили первые выплаты.

В пресс-службе минсоцполитики Красноярского края сообщают, что за прошедший год COVID-19 унес жизни 28 медиков. Среди погибших не только врачи, но также медсестры, санитары и водители машин скорой помощи.

- В настоящее время проводится работа по установлению наследников первой очереди. К ним относятся супруг или супруга, дети, родители. Деньги будут перечисляться либо одному родственнику (с письменного согласия остальных получателей), либо всем членам семьи в равных долях, - добавила министр социальной политики края Ирина Пастухова.