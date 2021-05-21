Шарыповские полицейские оперативно раскрыли дерзкую кражу поросят

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Шарыпове владелец свинофермы обратился в полицию с заявлением о пропаже двух трехмесячных поросят, передают в МВД по Красноярскому краю. Раскрыли преступление практически сразу.

Подозреваемым оказался 27-летний местный житель, который подрабатывал на ферме разнорабочим. Полицейские выяснили, что ночью молодой человек проник территорию и вынес поросят из загона. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.

До своего задержания парень все-таки успел продать животных. Покупателю он рассказал, что поросят ему дали вместо зарплаты. За свиней шарыповец получил 3 тысяч рублей. Сейчас животных вернули владельцу.

- По данному факту следователями МО МВД России «Шарыповский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - добавили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.