Погода в Красноярске на 22 мая 2021: ожидаются потепление до +14 и переменная облачность Фото: ИВАНОВА Диана

Первый день выходных обещает быть приятнее в погодном плане, нежели последние дни рабочей недели. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 22 мая 2021.

Так, по данным гидрометцентра, в субботу в Красноярске днем воздух прогреется максимум до +14 градусов. Синоптики обещают облачность, но без осадков. Вероятность дождей нулевая. Направление ветра западное, а порывы составят около 2 метров в секунду.

Ночью в Красноярске похолодает до +5 градусов. Пройдет небольшой дождь и будет облачно. Атмосферное давление в течение дня – 740-741 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс. Погоды отличается незначительно. С утра до вечера ожидается около +14 градусов. Будет облачно, но с прояснениями и без осадков. Синоптики также обещают порывы ветра до 3 метров в секунду, направление юго-западное.

Ночью же похолодает до +8 градусов. Синоптики ожидают облачную, но сухую погоду. Атмосферное давление в течение дня 748-749 мм рт.ст.