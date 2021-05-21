Затраты на строительство метро в Красноярске могут сократить Фото: Мария ЛЕНЦ

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании по реализации проектов, озвученных в послании Федеральному Собранию, сообщил Владимиру Путину о слишком высокой стоимости строительства метро в Красноярске.

- Считаю, что заявленная сумма в 100 миллиардов достаточно большая. Я уже договорился отправить туда своих проектировщиков. Мы найдем решение более дешевое, более оптимальное. Но начатое надо закончить, потому что это приводит к технологическим рискам, - заявил Хуснуллин.

Также вице-премьер отметил, что строительство метро в городах-миллионника нецелесообразно. По его мнению, гораздо эффективнее будет развивать железнодорожный транспорт.

Напомним, что по проекту, первая очередь красноярского метрополитена будет состоять из 6 станций, протяженностью около 24 километров. В 2019 году Красноярскому краю был выделен 1 миллиард рублей на корректировку проектной документации.