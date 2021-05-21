В Красноярском крае хотят запретить продажу зажигалок детям Фото: Антон НИКИТИН

С такой инициативой выступила краевая прокуратура. Ведомство предложило запретить продавать несовершеннолетним товары, содержащие сжиженный углеводородный газ. В этом списке баллоны для туристических плит, зажигалки и заправки для зажигалок.

Краевые парламентарии не остались в стороны и обсудили возможность такого запрета и пришли к выводу, что закон, ограничивающий торговлю зажигалок детям нужен. Так, председатель комитета по безопасности и защите прав граждан Анатолий Самков объяснил, какие штрафы предполагаются за нарушение:

- Продажа несовершеннолетнему товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 40 тысяч рублей до 70 тысяч рублей.

В прокуратуре назвали причину запрета. Ведомство беспокоит большое число токсикоманов среди подростков. Более того, вдыхание газа для зажигалок может привести к смерти, а отягощается это все дешевизной и доступностью таких товаров.

Депутаты же поддержали прокуратуру и высказались за то, чтобы законопроект был вынесен на ближайшее заседание Законодательного Собрания.