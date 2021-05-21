Под Красноярском в лесу обнаружили тело пропавшего таксиста

Фото: Поиск пропавших детей Красноярск

27-летний таксист Роман Макаров пропал 19 мая 2021 года. Вскоре родственники мужчины заволновались и обратились в полицию. Искали молодого человека около суток. Первой волонтеры и полицейские обнаружили машину красноярца. Спустя несколько часов в лесополосе у трассы Красноярск-Дивногорск, был обнаружен труп Романа.

Выяснилось, что на теле погибшего имели следы удушения. Сейчас выясняются все обстоятельства смерти молодого человека. Как сообщает Проспект Мира, следователи рассматривают различные версии, в том числе добровольный уход из жизни. Проводятся экспертизы.

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