Заканчивается прием заявок на участие в конкурсе «Молочные истории»

Прием заявок заканчивается

Остались считанные часы до завершения приема заявок на конкурс рисунков «Молочные истории» на сайте «Комсомолки». Напоминаем, это совместный проект медиахолдинга «Комсомольская правда» и ОАО «Молоко» для юных художников из Красноярского края и Хакасии.

Перед ребятами ставилась задача – нарисовать все, что касается пользы от молока и молочных продуктов. Например, 4-летний Савелий Бондаренко из Абакана изобразил часть продукции, выпускаемой под маркой «Сибиржинка» - это более 80 наименований молочных продуктов.

Рисунок Савелия Бондаренко Фото: личный архив

А его сестра Алина нарисовала молочную семью и тоже «Сибиржинку».

Молоко, масло, кисломолочная продукция, творог и сыры. И все это выпускает открытое акционерное общество «Молоко» города Минусинска, которое является одним из старейших перерабатывающих предприятий молочной промышленности Красноярского края. По объему производства завод входит в передовую пятерку молокоперерабатывающих заводов края. Использование только натурального молока гарантирует чистый вкус продуктов.

Голосование за работы участников стартует с 21 мая и продлится до 26 числа. Подведение итогов 27 мая. 31 мая награждение победителей в Красноярске. Со 2 по 3 июня награждение победителей в Минусинске и Абакане.

Рисунок Алины Бондаренко Фото: личный архив

Напоминаем, что победителями конкурса станут 60 участников:

- 20 в Красноярском крае

- 20 в Минусинске

- 20 в Хакасии.

В каждой «двадцатке» 10 - это лидеры голосования, еще 10 - победители номинации «Выбор партнера» (этот выбор предстоит сделать редакции «Комсомолки» и ОАО «Молоко»).

Ребятам будут вручены памятные дипломы, наборы молочных продуктов от генерального партнера нашего конкурса ОАО «Молоко», а также подарки от медиахолдинга «Комсомольская правда».

Обладателям первых трех мест дополнительно подарят сертификаты в магазин «Детский мир».

Все подробности на странице конкурса.