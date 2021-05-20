В красноярских троллейбусах и трамваях подорожала стоимость проезда по безналу

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярских троллейбусах и трамваях повысилась оплата за проезд при помощи безналичного расчета. Как сообщают в городской администрации, теперь при расчете через приложение или картой (транспортной, социальной или банковской) нужно будет оплатить 22 рубля.

Заместитель генерального директора муниципального предприятия «Городской транспорт» Мария Бочкарева пояснила, что выросли расходы в пандемию, поэтому теперь экономически предоставлять скидку на безналичный расчет в электротранспорте больше нет. Однако отказываться от этой идеи никто не собирается, по окончанию финансового года вопрос снова будет открыт.

Напомним, что в прошлом году министерство тарифной политики Красноярского края утвердило новую стоимость проезда в электротранспорте Красноярска. С 1 февраля 2020 года проезд в городских трамваях и троллейбусах стоит 22 рубля. До этого тариф в электротранспорте не менялся с 2016 года.