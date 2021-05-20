Какие скверы благоустроят в Октябрьском районе Красноярска

Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды» в Красноярске благоустроят 21 общественное пространство. Три из них - в Октябрьском районе: сквер по ул. Мирошниченко, 2-6, ул. Тотмина, 13 и ул. Тотмина, 23-25.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В сквере на Мирошниченко уже началась подготовка к реконструкции. Здесь будет организована зона для тихого отдыха со скамьями, установлены сцена и качели. Это общественное пространство всегда было востребовано у горожан не только как территория для отдыха, но и как знаковое место – здесь установлен памятник герою Советского Союза сержанту В.П. Мирошниченко.

Все территории, которые приводят в порядок в этом году, красноярцы выбрали сами. Такой шанс есть и сейчас: голосование за общественные пространства, которые будут обновлены в 2022 году, продлится до 30 мая.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- До окончания голосования за общественные пространства, планируемые к благоустройству в 2022 году, осталось очень мало времени, - отмечает Светлана Трушкова, консультант отдела по организационной работе департамента городского хозяйства. - Красноярцы могут выбрать из 15 городских скверов, парков и набережных те, которые больше всего нуждаются в благоустройстве. Повлиять на выбор может каждый!

В Октябрьском районе представлены два общественных пространства: территория по ул. Высотной – ул. 2-й Хабаровской и сквер по ул. Академика Киренского, 122. Последний может стать участком променада вдоль ул. Новосибирской, соединяясь с обновляющимся сквером «Добрый».

Фото: Мария ЛЕНЦ

КОНКРЕТНО

Голосование проходит с помощью специально созданного сайта 24.gorodsreda.ru.

КСТАТИ

В местах, популярных для прогулок, можно найти волонтеров, которые помогут вам проголосовать.