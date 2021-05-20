Вебинар «Как повысить лояльность клиентов с помощью внешних коммуникаций» – в Университете бизнеса

Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему «Как повысить лояльность клиентов и превратить их из первичных в постоянных с помощью внешних коммуникаций», который пройдет 27 мая в 12:00 мск. Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Ксения Зайкова, эксперт по внешним коммуникациям, основатель NODE PR.

Основные вопросы:

- Что такое бренд и почему малому и среднему бизнесу нужно как можно раньше задумываться о нем?

- Что такое платформа бренда и позиционирование?

- Как интегрировать платформу бренда во внешние коммуникации, включая социальные сети?

Высокая конкуренция в каждой отрасли заставляет компании меняться. Особенно это касается малого бизнеса, для которого уже сейчас основные каналы – контекстная и таргетированная реклама – характеризуются высокой стоимостью лидов и, соответственно, высокой стоимостью клиента. Победит в этой борьбе тот, кто сможет минимизировать зависимость от лидогенерации и превратить первичных клиентов в лояльных.

Вебинар представляет собой прямой эфир с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail.

Обучающий проект Университет бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для развития бизнеса.

Уже сейчас вы можете посмотреть записи других вебинаров на YouTube канале Университета бизнеса Банка Уралсиб.