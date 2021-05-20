Житель Якутии намеревался вывезти похищенное золото стоимость 1 500 000 рублей в ноутбуке

Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутии задержали подозреваемого в хищении природного золота, оцененного в 1 500 000 рублей. Мужчина намеревался вывезти его в другой регион при помощи ноутбука, но не успел. Как сообщают в МВД, в отношении жителя Якутии завели уголовное дело.

Якутянин, работающий на золотодобывающем предприятии проходчиком, сумел похитить 350 граммов драгоценного металла. Золото он планировал вывезти в другой регион, но не успел, информация вовремя попала в руки правоохранителей. При проверке обнаружилось, что для перевозки металла, мужчина сделал тайник в нотубке. Он вырезал в полости жесткого диска место и поместил туда золото.

Фото: МВД

Подозреваемого в краже драгметалла задержали, а затем оставили его под подпиской о невыезде. Было заведено уголовное дело по статье «Кража». Если вина якутянина будет доказана, то ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет и большой штраф. Расследование продолжается.