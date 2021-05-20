Красноярский фотограф запечатлел закат в виде триколора

Фото: Алексей Печёнкин instagram.com/alexejpechenkin/

В среду вечером красноярцы могли наблюдать довольно необычный закат – оттенки на небе сложились в своеобразный триколор, до боли напоминающий флаг России. Но если большинство просто наслаждается красивым природным явлением, то фотографы точно не упустят возможность запечатлеть яркий закат.

Алексей Печёнкин, красноярский фотохудожник, накануне вечером работал за ноутбуком недалеко от окна. Совершенно случайно повернул голову и увидел за стеклом прекрасный закат. Долго не раздумывая, фотограф сделал снимок и поделился им со своими подписчиками в соцсетях.

- Снято на Canon R6 + объектив 24-70 II. ISO 2000, 70 мм, F 5.6, 1/200. Вид из окна с улицы Сады, напротив стройка домов, за домами – Ветлужанка, - рассказал Алексей корреспонденту «Комсомолки».