Скандальный гонщик на Scoda удирал от ГИБДД по городу со скоростью 200 км/ч

Фото: скриншот с видео

Скандально известный красноярский гонщик на «Шкоде» вновь объявился в городе. Спустя почти полтора года тишины, автолюбитель выложил видеоролик в соцсетях, где удирает от сотрудников ГИБДД на тонированной машине без номеров. Жители краевой столицы также рассказывают в соцсетях, что наблюдали погоню на больших скоростях минувшей ночью.

Судя по видеозаписи, погоня происходила на проспекте Красноярский рабочий. Водитель маневрировал по встречке на скорости больше 200 км/ч, нарушал различные правила ПДД и полностью игнорировал указания сотрудников ГИБДД.

Корреспонденту «КП»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГИБДД, что сейчас по данному факту проводится проверка, пока водитель не пойман и разыскивается.

Напомним, что гонщик на «Шкоде» снимает свои опасные гонки на скорости 180-200 км/ч и выкладывает в соцсети ради сбора подписчиков и лайков. Мужчина был арестован на 15 суток за то, что «троллил» и провоцировал сотрудников ДПС. У него огромное количество штрафов за нарушение ПДД и вообще он лишен водительских прав до 2025 года.