Tele2 установит еще 50 000 станций Ericsson

Tele2 выбрал новейшее оборудование компании Ericsson (NASDAQ: ERIC) для модернизации сети с учетом экспоненциального роста трафика. В рамках новых договоренностей Tele2 внедрит на сети еще 50 000 базовых станций 4G/3G/2G с поддержкой технологии 5G в 27 регионах России. Всего за 2019-2023 гг. компании развернут более 100 000 базовых станций EricssonRadioSystem. Проект позволит увеличить емкость сети и скорости передачи данных, подготовить инфраструктуру к быстрому запуску стандарта 5G.

Tele2 установитеще 50 000базовых 5G-ready станций EricssonRadioSystem в 27 регионах России. Тем самым партнеры дополняют соглашение от 2019 года об установке 50 000 базовых станций Ericssonи удваивают первоначальные планы развития сети к 2023 году.

Проект позволит Tele2 повысить скорости передачи данных, подготовиться к запуску стандарта 5G и постоянному подключению множества пользователей, устройств и объектов. Стороны будут взаимодействовать в реализации технологических решений Ericsson на базе инфраструктуры Tele2. Совместный проект Tele2 и Ericsson станет технической основой для дальнейшего развития цифровой экосистемы услуг Tele2 и повысит доступность новейших технологий для абонентов.

В течение 2019-2020 гг. Tele2 ввела в эксплуатацию 30 000 новых базовых станций из первой поставки на всей территории России.