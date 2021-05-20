Центральный район Красноярска начал подготовку к городскому конкурсу благоустройства

Фото: Администрация

В Красноярске начинается подготовка к конкурсу «Самый благоустроенный район». В Центральном районе объявлен сбор заявок на районный этап. Как сообщают в пресс-службе администрации, практически сразу желание участвовать изъявили более 60 человек.

Традиционно популярностью пользуются категории «Лучший цветник/клумба» и «Лучший палисадник частного сектора». Но в этом году вырос интерес и к номинации «Самая динамично меняющаяся улица частного сектора». В прошлом году участники из Центрального района заняли третье место в городском этапе конкурса и вдохновили своих соседей на участие. Например, уже приводят в порядок свои палисадники жители улицы Герцена.

Активно побороться за призы готовятся и победители прошлых лет. Они планируют представить комиссии свои новые достижения. Серебряные призеры конкурса 2017 года решили удивлять не только цветами, но и арт-объектами в своем палисаднике. Уже сейчас двор семьи Урцеговых похож на современную выставку стимпанка. Над клумбами парят стрекозы, а в пруду «рыбачат» моряки. Даже умывальник и мангал во дворе тематически оформлены.

Ежегодно на конкурс «Самый благоустроенный район» поступают очень интересные и необычные заявки. Руководитель администрации Центрального района рассказал, что в прошлом году жители сделали композицию сразу на двух балконах одной квартиры, и эта задумка заняла первое место на городском этапе конкурса.