Телемост на высокой скорости: из Абакана в Гродно

По инициативе Хакасской национальной гимназии-интерната имени Н.Ф. Катанова состоялась видео-конференц-связь между учебными заведениями России и города Гродно Республики Беларусь. Стороны обменялись опытом и обсудили вопросы сотрудничества.

Учитывая важность онлайн-мероприятия для развития международных образовательных проектов и необходимость надежной и качественной связи, Красноярский филиал «Ростелекома» предоставил национальной гимназии доступ в интернет на скорости 100 Мбит/с.

«Абонент обратился к нам с просьбой изменить условия договора и организовать устойчивую видео- и аудиосвязь между Абаканом и Гродно. Дальше действовала команда из технического и коммерческого блоков, все отработали слаженно и оперативно. В течение одного дня сделали переход на высокоскоростной канал интернета», — рассказал Валерий Клейкин, заместитель директора Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

«Участие в телемосте открыло дорогу в расширенную фазу международного проекта, — подчеркнула директор Хакасской национальной гимназии Марина Сагатаева. — Удивительно, как сильно технические ресурсы влияют на нашу жизнь и профессиональную деятельность. Теперь благодаря устойчивому и быстрому интернету мы можем организовывать любые переговоры в формате онлайн».

Расширенные технические возможности позволят гимназистам проводить запланированные онлайн-встречи с учащимися общеобразовательной школы при Посольстве России в Мьянме и других стран мира.

«Ростелеком» предоставляет абонентам доступ в интернет со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с. Это обеспечивает стабильность обмена большими файлами, одновременной работы с облачными сервисами, базами данных, почтой, фото- и видеоконтентом, работы в онлайн-режиме. Более подробно узнать об услугах «Ростелекома» для бизнес-клиентов, а также оставить заявку на подключение можно на сайте и по телефону 8 800 200 30 00.