В Красноярском крае обнаружили 45 поддельных банкнот с начала года

В основном подделывают 5000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае с начала 2021 года выявили почти 50 фальшивых банкнот. Большая часть из них – это 5000 купюры. Также встретились банкноты номиналом в 1000 рублей, и даже две купюры по 50 и 100 рублей. Как сообщают в МВД, за аналогичный период в 2020 году было обнаружено на треть меньше подделок.

- Почти 90% выявленных фальшивых пятитысячных имитировали банкноты образца 1997 года немодифицированные, 4 подделки копировали банкноты образца того же года модификации 2010-го, все тысячные купюры относились к модификации 2004 года, - рассказали в пресс-службе полиции.

Всего найдено 33 купюры номиналом по 5000 рублей, 10 банкнот номиналом по 1000 рублей. Также обнаружена 21 поддельная иностранная банкнота. Все подделки имитировали валюту США номиналом 100 долларов. Годом ранее таких было 2 штуки.

управляющий отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев отметил, что чаще всего подделки попадают в руки жителей через небольшие магазины, торговые павильоны, автозаправки — предприятия, где нет специального оборудования для проверки денег, и идет оживленная торговля.