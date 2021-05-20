Житель Красноярского края «нарыбачил» в нерест на уголовное дело

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В отношении жителя Абанского района, Красноярский край, было возбуждено уголовное дело за рыбалку. Мужчина отправился добывать рыбу в нерест, а на обратном пути его задержали сотрудники МВД. Как сообщают в пресс-службе полиции, сумма ущерба после рыбалки составляет почти 170 000 рублей.

Местный житель вылавливал рыбу удочкой на реке Бирюса не для продажи. Он поясняет, что планировал использовать улов, 81 щуку, 12 окуней, 10 карасей, 10 особей сороги и 1 налим, исключительно в личных целях. Помимо рыбы в автомобиле рыбака было найдено около 2 литров лучшей икры. Всю «добычу» сотрудники полиции изъяли для отправки на экспертизу. По результатам исследования выяснилось, что житель Абанского района, порыбачив, нанёс ущерб на сумму 166 850 рублей.

В отношении 38-летнего рыбака возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба». Если суд посчитает его виновным, то мужчине светит до 2 лет лишения свободы.