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Происшествия19 мая 2021 17:39

Красноярский краевой суд отказался выпустить из СИЗО предполагаемых торговцев детьми

Они останутся под стражей до 15 июля
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский суд отказался выпустить из СИЗО предполагаемых торговцев детьми

Красноярский суд отказался выпустить из СИЗО предполагаемых торговцев детьми

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский краевой суд отказался смягчить меру пресечения фигурантам уголовного дела, подозреваемым в торговле детьми. Речь идет о директоре фирмы «Дидилия» и его сообщнике. 20 и 21 апреля Центральный районный суд поместил их под стражу, следом от защиты была подана апелляция, но она осталась без удовлетворения. Более того, срок содержания в СИЗО продлен до 15 июля.

По версии следствия в 2019 году подозреваемый учредил фирму «Дидилия» для оказания услуг суррогатного материнства. И начал привлекать женщин, готовых за вознаграждение вынашивать и рожать детей для третьих лиц. Медицинские процедуры проводились за границей, в Камбодже (из-за низкой стоимости там).

Затем забеременевшие женщины возвращались и уже в Красноярске вынашивали и рожали детей. Получали на них документы в загсе, а после по доверенности передавали подозреваемым. Все это длилось до 2021 года, когда в краевом центре обнаружили «ничейных» детей, рожденных сурмамами – их не смогли отправить биологическим родителям в Китай из-за закрытых границ.

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Памятка будущим родителям в стиле «суррогатное материнство – это так здорово», фотография новорожденного крохи и обещание оказать услугу «под ключ» (звучит цинично, но это самое точное определение) – все это сайт фирмы под названием «Дидилия» (подробнее).

Криминал