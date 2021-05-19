Жителям Енисейска и Лесосибирска стали доступны концерты онлайн. Фото: пресс-служба правительства края

В крае продолжают создавать виртуальные концертные площадки. Залы, оснащенные современным мультимедийным оборудованием по нацпроекту «Культура», появились в детской музыкальной школе Енисейска и Лесосибирской школе искусств. Посмотреть лучшие выступления мировых и российских творческих коллективов можно в режиме реального времени или в записи. Причем сделать это могут все желающие: репертуар виртуальных концертных залов рассчитан как на взрослых зрителей, так и на детскую аудиторию.

Аркадий Зинов, министр культуры Красноярского края:

- Я уверен, что новое пространство станет популярным у подрастающего поколения, молодежи, которая уже привыкла к новым технологиям. Виртуальные залы позволят жителям этих территорий бывать на концертах звёзд классической музыки, не выезжая за пределы родного города. Это удобно и доступно абсолютно для каждого.

Добавим, что в крае уже действуют пять таких виртуальных концертных залов – в Шушенском, Ачинске, Талнахе, Шарыпово и Боготоле. До конца мая откроются еще две - в Государственной универсальной научной библиотеке (Красноярск) и Артемовске (Курагинский район).