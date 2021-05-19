В Зеленогорске хозяйка ателье присвоила бюджетные субсидии Фото: Мария ЛЕНЦ

В Зеленогорске хозяйка ателье получила год лишения свободы условно за то, что потратила не по назначению выделенные ей бюджетные субсидии. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции закрытого города, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции еще в 2017 году заинтересовались 50-летней местной жительницей.

Женщина оформлена индивидуальной предпринимательницей, у нее свое ателье. По программе развития предпринимательства она получила 396 тысяч рублей на приобретение швейного оборудования. Однако как оказалось, по назначению она потратила только 52 тысячи рублей. А остальными, это 344 тысячи, распорядилась по своему усмотрению. А поскольку она должна была отчитаться за каждый полученный из бюджета рубль, женщина изготовила подложные документы. Кстати, деньги после суда придется вернуть назад.