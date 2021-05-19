В Минусинске медики сослались на отсутствие томографа и выписали тяжело травмированного ребенка домой Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске 11-летний школьник в результате нападения неизвестных получил черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в межрайонную больницу, оказали первую помощь и поставили диагноз «сотрясение мозга». Делать компьютерную и магнитно-резонансную томографию не стали, сославшись на то, что в учреждении сломался аппарат КТ. Со слов мамы записали информацию о самочувствии и выписали ребенка домой.

Однако через несколько дней состояние мальчика ухудшилось настолько, что бортом санавиации его доставили в красноярскую клинику. Здесь у него обнаружили тяжелую патологию сосудов и кровоизлияние в головной мозг. Ребенка вели в состояние искусственной комы, затем сделали нейрохирургическую операцию.

После этого краевой минздрав инициировал проверку в минусинской больнице. А уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова направила в медицинскую страховую организацию «Надежда» запрос о проведении экспертизы качества оказания медицинской помощи ребенку. С своей стороны этим случаем заинтересовался и следком – в отношении главного врача больницы по факту оказания помощи в неполном объеме завели уголовное дело. В настоящее время главврач уволена, а ребенок выздоравливает, - рассказала в ежегодном отчете Ирина Мирошникова.