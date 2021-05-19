Следком проверяет информацию о массовом отравлении сельчан в Хакасии Фото: Мария ЛЕНЦ

Следственный комитет проверяет информацию о массовом отравлении жителей Орджоникидзевского района Хакасии.

- 19 мая 2021 года в одном из средств массовой информации размещен материал об обращении жителей села Июс и села Копьево Орджоникидзевского района, в том числе детей в медицинское учреждение с признаками пищевого отравления. Ширинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Случаи отравления были зафиксированы 12 и 13 мая. В больницу обратились 8 детей и 3 взрослых. Все жаловались на расстройство пищеварения. При этом 10 человек проживают в селе Копьево, один – в поселке Июс. Однако в региональном минздраве таких случаев нет. В проверке подключился и Роспотребнадзор, специалисты взяли пробы волы и продуктов в школе, обследуют учеников.