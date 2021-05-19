В красноярских автобусах отключились терминалы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярских автобусах отключились терминалы и теперь пассажиры не могут рассчитываться за проезд банковской картой. Сначала об этом стали сообщать горожане. Потом информацию подтвердили в пресс-службе администрации.

На самом деле из строя вышли только 84 терминала из 950. Так что функция оплаты проезда банковской картой будет недоступна на некоторых городских маршрутах некоторое время. Краевой оператор системы устраняет технические неполадки в своих терминалах.

Банковская карта – не самый популярный способ оплаты проезда в городских автобусах. Пассажиры могут это сделать наличкой, транспортной картой, через мобильное приложение «Транспорт Красноярска». Добавим, что неисправные терминалы – это не повод отказаться от покупки билета, это лишь дополнительный способ, который был введен перевозчиками для удобства пассажиров.