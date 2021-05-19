Особенные пассажиры: Красноярских водителей и кондукторов учат работать с инвалидами

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Красноярские инвалиды-колясочники, активно пользующиеся общественным транспортом, Ольга Шикунова и Александр Мельников,проводят инструктажи для водителей автобусов и троллейбусов чтобы водителям было легче ориентироваться в реальных потребностях маломобильных пассажиров и оказывать им необходимую помощь при поездке в городском транспорте. Активисты разработали подробную инструкцию, которая включает описание действий водителей и кондукторов, а также этические нормы в общении с инвалидами. Например, при виде человека на инвалидной коляске на автобусной остановке, водитель обязательно должен выйти из автобуса, отбросить пандус и помочь пассажиру заехать в салон.

Работа по созданию доступной среды, в частности - транспортной доступности, ведётся в Красноярске на протяжении нескольких лет. Этому направлению деятельности большое внимание уделяет мэр города Сергей Еремин. Инвалиды Красноярска начали чащегулять по городу, пользоваться общественным транспортом. Поэтому специалистам транспорта необходимо знать, как корректно помочь маломобильному пассажиру. Здесь важно все:от элементарного вежливого приветствия до нюансов при взаимодействии с инвалидными колясками.

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

За последние годы существенно увеличилось количество транспортных средств, оборудованных специальными откидными подъёмниками, аппарелями, для перевозки маломобильных пассажиров.

- В 2018 году перевозчики приобрели 60 таких автобусов, в 2019 году – 99 автобусов и 2 троллейбуса, в 2020 – 81 автобус и 10 троллейбусов, а в этом году на городские маршруты уже добавилось более 50 новых автобусов и 24 троллейбуса с аппарелями, - отметил заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.- На сегодняшний день 50% автобусного городского парка предназначено для перевозки маломобильных пассажиров.