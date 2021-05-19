В Красноярске на владельцев рынка «Восточный» завели уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на владельце рынка «Восточный» завели уголовное дело о хищении. Об этом сообщает «Проспект Мира» со ссылкой на собственный источник. Дело связывают с обысками, которые прошли в декабре 2020 года в администрации города: в департаменте муниципального имущества и земельных отношений и департаменте градостроительства.

Предварительно известно, что владельцев рынка подозревают в причинении ущерба городскому ущербу в размере 2,5 миллионов рублей. И если вина будет доказана, им грозит до 5 лет лишения свободы. По словам депутата краевого парламента Елены Пензиной, в бюджет поступили сущие копейки – 726 рублей в месяц, в то время, как реальная прибыль составляла миллионы рублей.

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