Виновником аварии с пятью погибшими на красноярской трассе называют водителя грузовика. Фото: МВД

Рано утром 18 мая на автотрассе в Ачинском районе произошла авария, в которой погибли пять человек – все, кто ехал в легковом автомобиле «Хонда Цивик». Все мужчины возвращались из командировки домой, в Боготол. Не неустановленным пока причинам грузовик «Газель» вылетел на встречную полосу и лоб в лоб врезался в иномарку.

Кто виноват в этой трагедии? Ранее была версия, что водитель иномарки, что это он выехал на встречную полосу. Но затем мнение оперативников изменилось. Теперь подозреваемый – водитель «Газели». Его задержали, пишет «ТВК Новости». Назначен ряд экспертиз, который и покажет истинные причины ДТП.

По факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы сроком до 7 лет.