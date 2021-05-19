В Хакасии в роддоме обожгли ноги новорожденному мальчику Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает СК по Красноярскому краю и Хакасии, 9 мая жительница Алтайского района поступила в родильное отделение Саяногорской межрайонной больницы рабочего поселка Майна. Женщина родила мальчика, после чего младенца отправили на послеродовые процедуры, которые закончились для ребенка телесными повреждениями.

Медработники учреждения провели обогрев новорожденного, после чего на его ногах появились ожоги. 11 мая мальчика направили в Республиканский перинатальный центр, где оказали необходимую помощь. Сейчас жизни и здоровью малыша ничто не угрожает.

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка действиям медицинских работников, осуществлявших послеродовой уход за новорожденным ребенком в родильном отделении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в пресс-службе ведомства.

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