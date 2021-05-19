В Красноярске благоустраивают Зеленую Рощу

Фото: Мария ЛЕНЦ

Дома здесь - 60-70-х годов постройки, многие участки не обновлялись десятилетиями. Поэтому такое преображение для жителей - долгожданное и радостное событие. Работа идет полным ходом: одновременно строят сквер, ремонтируют дворы и обновляют проезд между дворами.

- Все ремонтируемые объекты находятся в непосредственной близости друг к другу и являются примером комплексного подхода к благоустройству территории, - рассказывает Дмитрий Дмитриев, руководитель администрации Советского района. - Сквер на Новгородской - это два закольцованных прогулочных пространства. Здесь появятся детская игровая площадка, лавочки и качели, высадят деревья и восстановят газон.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Во дворе на ул. Новгородская, 8, построят большую футбольную площадку, установят спортивные тренажеры и несколько игровых комплексов для малышей. А на ул. Джамбульская, 9-11 сейчас ремонтируют проезд и дворовую площадку, летом разместят новые тренажеры, лавочки и турники, уложат асфальт, обустроят бордюры и тротуары. Дворы и сквер обустраивают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», ремонт проезда ведется за счет средств городского бюджета.

Согласно проекту, все скверы Зеленой Рощи соединятся в большое парковое кольцо. За три года в микрорайоне отремонтировали сквер Космонавтов, Гвардейский парк, сквер на ул. Устиновича и ул. Ферганской. В 2021 году, помимо ул. Новгородской, в микрорайоне благоустраивают еще два сквера на ул. Комарова и пр. Металлургов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

КОНКРЕТНО

Голосование по выбору общественных пространств для благоустройства на 2022 год проводится на сайте 24.gorodsreda.ru.