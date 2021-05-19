В Красноярском крае от коронавируса за сутки скончались еще 6 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 100 человек. За все время в регионе зафиксировано 72 356 случаев заражения COVID-19. По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,1%.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 99 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 66 666 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 7 человек. Общей сложности от болезни скончались 3660 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 14 937 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 013 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2 679 276, из них за последние сутки 4 841, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.

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