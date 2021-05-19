Стало известно, кто будет строить парковку на Маерчака в Красноярске Фото: ИВАНОВА Диана

Стало известно, кто будет строить автопаркинг на улице Маерчака, напротив офисного центра «Баланс» - это компания «Азорит». В ходе открытого аукциона цена на участок площадью 5 258 квадратных метров менялась 108 раз. Была на старте 18 109 040 рублей в год, выросла – в 4 раза. Срок действия договора аренды – 10 лет и 8 месяцев.

Как рассказали в администрации Красноярска, земельный участок после сноса старых двухэтажных домов теперь отнесен к территориальной зоне делового, общественного и коммерческого назначения и предназначен для возведения объекта по хранению автотранспорта. Арендатор не может менять целевое пользование и передавать права аренды третьему лицу.

- Вовлечение муниципальных земель в деловой оборот – одно из приоритетных направлений деятельности департамента горимущества. Ведь доходы от арендной платы за земельные участки – важная составляющая городского бюджета. С начала года департамент реализовал через открытые аукционы 18 земельных участков, обеспечив 413 млн рублей бюджетных поступлений, - отметила заместитель руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Нани Харлашина.