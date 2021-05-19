Уполномоченная по правам человека в РФ взяла под личный контроль компенсацию за 65 попадающих под снос домов в Красноярске

Уполномоченная по правам человека в РФ взяла под личный контроль компенсацию за 65 попадающих под снос домов под Красноярском Фото: Мария ЛЕНЦ

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова накануне, 18 мая, прибыла в Красноярск и уже провела личный прием граждан совместно с прокурором края. К ней обратилась женщина, которая в 2016 году купила жилой дом в окрестностях Красноярска. На момент строительства законом было разрешено возводить жилье на расстоянии 25 метров от трубопровода. Но после изменения законодательства норма расстояния увеличилась до 150 метров. Следовательно, дом подлежит сносу. Вместе с заявительницей в таком же положении оказались владельцы еще 64 домов.

Как подчеркивает Татьяна Москалькова, гражданам полагается справедливая компенсация убытков, так как они являются добросовестными приобретателями жилья. Соответствующее исковое заявление к администрации поселка уже в суде.

- Вопрос сохранения жилья его добросовестными приобретателями является достаточно распространенным в практике уполномоченного. Например, в 2017 году к федеральному омбудсмену обратилась семья, у которой местная администрация пыталась конфисковать жилье. Однако после вмешательства Татьяны Москальковой Верховный суд встал на сторону истца и принял постановление, которое уже защитило множество семей, оказавшихся в подобной ситуации, - добавили в пресс-службе омбудсмена.