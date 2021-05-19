В Якутии поймали подростка, хранившего огнестрельное ружье в своей комнате

Фото: Мария ЛЕНЦ

В якутском селе Кюренг 17-летний подросток был пойман на хранении ружья в собственной комнате. Парень приобрел его всего за 10 000 рублей. Как сообщают в МВД, информацию об «интересной» покупке сообщили в отдел полиции. Сотрудники отправились её проверять.

И действительно, по месту проживания парня, в его комнате, обнаружилось ружье 12 калибра. Оружие изъяли, а подростка и его родителей опросили.

Оказалось, что 17-летний парень купил ружье, чтобы ходить с отцом на охоту. Он узнал, что 25-летний односельчанин продает собственное оружие, простоявшее несколько лет в кладовке. Подросток выпросил у отца 10 000 рублей, обменял их на ружье и принес его домой.

В отношении продавца было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Если вина 25-летнего мужчины будет доказана, то ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции напоминают жителям, что лицо, добровольно сдавшее оружие, его части или боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности по статье 222 УК РФ. Если же все перечисленное было изъято при задержании или во время следственных действий, то считаться добровольной сдачей это не будет.