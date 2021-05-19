Лучше один раз увидеть. Ученики энергокласса побывали на Богучанской ГЭС

Школьники узнали, как строилась станция, как она устроена и как работает сейчас. Фото: пресс-служба БоГЭС.

На Богучанской ГЭС прошел День открытых дверей: ученики второго и третьего года обучения Энергокласса РусГидро пришли сюда на экскурсию, которую провел заместитель начальника Оперативной службы Евгений Сусликов.

Он рассказал школьникам о работе станции, показал ее основные сооружения и продемонстрировал работу различных узлов и агрегатов на макетах, установленных в музее ГЭС.

Будущие инженеры увидели документы, фотографии и предметы, рассказывающие об истории ГЭС. Строительство станции шло в трудных климатических условиях, в районе, удаленном от основных промышленных и транспортных узлов региона. Для обеспечения безопасности станции и эффективной работы ее агрегатов конструкторы и проектировщики приняли решения, сделавшие Богучанскую ГЭС уникальным энергетическим объектом. На сегодняшний день станция является одной из самых передовых в России по техническому оснащению, имеет высокопрофессиональный коллектив, что позволило ей стать одним из ведущих производителей электроэнергии в Красноярском крае и Сибирском федеральном округе.

Напомним, в 2020 году Богучанская ГЭС стала победителем конкурса на лучшую социально ориентированную компанию в энергетике в номинации «Молодежная политика» за проект «Поколение Z: формула сотрудничества», обобщивший многолетний опыт сотрудничества с учреждениями образования, общественными организациями и спортивными клубами Кежемского района.

Наша справка

Энергоклассы РусГидро – часть программы опережающего развития кадрового потенциала «От Новой школы к рабочему месту». В энергоклассах школьники 9-11 классов знакомятся с энергетической отраслью, занимаются инженерно-техническим творчеством. Проект реализуется с 2010 года в 11 регионах присутствия компании. Итоги работы энергоклассов в целом по стране таковы: 85% выпускников выбрали профильные направления обучения в технических вузах.

В Кодинске первый энергокласс открыли в 2013 году, за это время состоялось семь выпусков. АО «Богучанская ГЭС» ежегодно оказывает финансовую и организационную помощь в оснащении учебных классов, проведении учебных занятий, конкурсов технического творчества и других мероприятий. Некоторые предметы преподают сотрудники Богучанской ГЭС, что дает возможность связать теорию с практикой.

Большинство выпускников поступают в вузы на технические специальности. В частности, в 2020 году абитуриенты из Кодинска поступили в Сибирский федеральный университет, Новосибирский государственный технический университет, Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева, Государственный университет авиационного приборостроения, Санкт-Петербург; Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина.