ВТБ в Красноярске и Хакасии нарастил выдачу автокредитов более чем в 1,5 раза

По итогам четырех месяцев года ВТБ увеличил объем выдачи автокредитов в Красноярском крае и Хакасии на 66%, выдав более 420 кредитов на 450 млн рублей. По сравнению с мартом этого года банк в этих регионах показал рост на 20% по объему и 14% по числу кредитов.

Российский рынок автокредитования по итогам января-апреля 2021 года нарастил продажи на 70%, до 330 млрд рублей. Число совершенных сделок выросло на треть, до 325 тысяч. Об этом свидетельствуют данные аналитиков автобизнеса ВТБ, при этом сам банк также показал рекордный объем продаж.

Общие продажи автокредитов ВТБ с начала года увеличились на 70% - почти до 33 млрд рублей. Банк выдал более 32 тысячи кредитов.

«В этом году мы прогнозируем уверенный рост рынка автокредитования, который во многом должен произойти за счет ожидаемой пролонгации госпрограммы», – отметил Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.

По словам Владимира Высоцкого, на показатели продаж новых автомобилей в России в этом году может повлиять только возможный дефицит транспортных средств у автопроизводителей. «Однако подобное развитие ситуации может дополнительно привлечь внимание к рынку автомобилей с пробегом, которые в России втрое больше, чем рынок новых автомобилей», - подчеркнул он.

На сегодняшний день наибольшим спросом в рамках автокредитования пользуются автомобили марок LADA, HYUNDAI и KIA.