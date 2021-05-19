В Красноярск прибыла уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Фото: официальный сайт ведомства

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Красноярск. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе рабочего визита запланированы встречи с представителями региональных органов власти, личный прием граждан, а также посещение СИЗО и исправительных учреждений на предмет соблюдения прав задержанных и осужденных.

20 мая в Красноярске пройдет заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека на тему «Ресоциализация осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы». Данная тема впервые рассматривается в столь масштабном формате с широким представительством органов высшей государственной власти.

В мероприятии планируется участие в смешенном формате (очно и в режиме видео-конференц-связи) уполномоченных в субъектах Российской Федерации, главы региона, представителей экспертного и правозащитного сообщества, а также представителей органов государственной власти: Министерства труда и социальной политики, Министерства просвещения, Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний.

Координационный совет – эффективный механизм, позволяющий омбудсменам обсуждать наиболее острые проблемы в сфере защиты прав человека и обмениваться лучшими практиками по их решению. Его рекомендации учитываются органами государственной власти.