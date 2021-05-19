Популярный певец посетил угольный разрез в Кузбассе

Российский певец, лауреат премии «Золотой граммофон», бывший участник музыкальной группы «Чай вдвоём» Денис Клявер побывал на угольном разрезе «Виноградовский» «Кузбасской Топливной Компании» (входит в группу «САФМАР» Михаила Гуцериева) и вместе с горняками принял участие в акции «Сад Памяти» в Кемеровской области.

Вместе с работниками ПАО «КТК» он посадил саженцы сосен в Беловском районе Кузбасса в память об участниках Великой Отечественной войны и тех, кто совершал трудовые подвиги в тылу ради Победы. По словам певца, в акции «Сад памяти» он участвует второй год подряд.

«Сажаем деревья в память о своих родных, приближавших Победу. Для меня, как для отца двоих сыновей, эта акция имеет особое значение, — признаётся Денис Клявер, — Тимофей (старший сын, — прим.ред.) после школы сам решил идти в армию. Сейчас мирное время. Как бы всё было 80 лет назад? Сегодня мне выпала честь поучаствовать в масштабном мероприятии на Кузбассе. Вместе с горняками, плечом к плечу, мы посадили тысячи деревьев».

После того, как деревья были посажены, Денис Клявер посетил разрез «Виноградовский» «Кузбасской Топливной Компании». Певец был впечатлен масштабами производства и работающей на разрезе техникой – огромными экскаваторами и 220-тонными БелАЗами.

Разрез «Виноградовский» состоит из 4 горных участков, не имеющих общих границ друг с другом. Расстояния между ними – от 5 до 7 км. Максимальная проектная мощность всех 4 участков – 18 млн тонн угля в год.

Значительная часть добываемого топлива перерабатывается на 2 обогатительных фабриках. Продукция ПАО «КТК» отгружается для нужд крупной электрогенерации, частных домохозяйств, муниципальных котельных и промышленных потребителей, а также поставляется на экспорт.