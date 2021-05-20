Погода в Красноярске на 20 мая 2021: ожидаются дожди и резкое похолодание до +10 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

После дождливого и холодного вторника, среда в городе обещает быть более приятной. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 20 мая 2021.

Так, по данным гидрометцентра, в четверг в Красноярске днем воздух прогреется максимум до +10 градусов. Погода останется ненастной и дождливой, но ливня не будет. Вероятность осадков – 91%. Направление ветра южное, а порывы составят около 4 метров в секунду.

Ночью в Красноярске похолодает до +3 градусов. Дождь продолжится, а ветер поменяет направление на северо-восточное и стихнет до 2 метров в секунду. Атмосферное давление – 732-735 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс. Погоды более оптимистический. С утра до вечера ожидается около +11 градусов. Будет облачно и с небольшими осадками. Синоптики также обещают порывы ветра до 3-4 метров в секунду.

Ночью же похолодает до +4 градусов. Осадков продолжатся, но ветер стихнет до 1 метра в секунду. Атмосферное давление в течение дня 737-743 мм рт.ст.