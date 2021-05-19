Под Красноярском обнаружили свалку с трупами чипированных собак. Фото: прократура

Под Красноярском, в Березовском районе, недалеко от берега Енисея прохожие обнаружили стихийную свалку бытового мусора, а на ней – трупы собак в разной степени разложения. Точное количество животных пока неизвестно, но не менее десятка. В том, что они были убиты, сомнения нет. Очевидцы рассказали, что там были собаки с бирками на ушах, следовательно, бездомные, но прошедшие стерилизацию. Кроме того, там были и салфетки, которые использовались во время операций, и внутренние органы собак отдельно.

Жуткой находкой заинтересовалась природоохранная прокуратура, которая намерена привлечь к уголовной ответственности того, по чьей вине произошло массовое убийство животных. Пока неясно, был ли это официальный подрядчик или дело рук иных лиц.

По информации зоозащитников, которые побывали на свалке, они узнали некоторых собак, одну из них, кавказскую овчарку, даже передали отловщику на стерилизацию и пожизненное содержание.