В Красноярске на месте заброшенной воинской части появится жилой квартал Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на месте заброшенной воинской части на улице 8 марта (Железнодорожный район) появится жилой массив. Об этом стало известно после оглашения результатов открытого аукциона. Земельный участок площадью более 22,5 тысяч квадратных метров получила в аренду АО «Фирма «Культбытстрой». Она обошла 9 конкурентов. Видимо, участок настолько заинтересовал победителя, что он поднял цену на него со стартовых 9 277 000 до 240 274 300 рублей. Площадка предоставлена в аренду на 10 лет и 8 месяцев.

Как сообщили в департаменте городского имущества, освоение участка уже началось, там возводится социальный объект – детский сад на 240 мест, он будет сдан в эксплуатацию до конца этого года. Также на улице Омской, то есть в периметре нового микрорайона, запланировано строительство школы на 1100 мест. Проект разработчик готов предоставить до декабря 2021 года. После определения сметной стоимости проекта, будут уточнены сроки строительства и источник финансирования.